Ascom Confcommercio ha incontrato Sipro

Da: Ufficio Stampa Ascom Ferrara

Percorsi da condividere per la promozione della città e del territori al centro dell’incontro tra l’amministratore delegato dell’Agenzia per lo Sviluppo Sipro Ferrara, Stefano di Brindisi ed il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni.

“E ‘ stato un appuntamento – afferma di Brindisi – per ascoltare e capire. Lo scopo è definire con concretezza quali possono essere le necessità del territorio ed in questo senso Ascom rappresenta un elemento di conoscenza diretta delle esigenze territoriali. Vogliamo essere un interlocutore affidabile e riconosciuto”.

Dal canto suo Felloni ha ribadito: “Mi auguro davvero che l’Agenzia Sipro possa diventare un concreto motore di sviluppo territoriale provinciale. Ascom può in questo senso essere di supporto e promozione alle aziende già esistenti, così come alle start up giovanili sia alle imprese femminili”.

Tra le proposte scaturite e da condividere per il p rossimo futuro la ricerca di partners affidabili che possano investire in progettualità sul Terziario (commercio, servizi e turismo) nel comparto delle piccole e medie imprese oltre alla creazione di uno specifico gruppo di lavoro di giovani imprenditori per la realizzazione innovativa di iniziative di sviluppo sui diversi ambiti (agricoltura, commercio ed industria…)

