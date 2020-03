Ascom Ferrara: rimandare la valutazione della Tassa di Soggiorno ad Argenta

Da: ASCOM Ferrara.

“Siamo davvero sorpresi dalla notizia della possibile introduzione della tassa di soggiorno e che sia stata avviata in questi giorni una approfondita valutazione in merito da parte della Giunta Comunale con le forze politiche locali, con tanto di tariffe ipotizzate. Come Ascom Confcommercio della delegazione argentana – spiega il presidente Tonino Natali – siamo dell’idea che ogni discussione e valutazione nel merito debba essere spostata quando la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 sarà terminata. Una situazione quella che sta vivendo il mondo del Commercio, dei Servizi e del Turismo di particolare difficoltà. In questo momento sono altre le priorità, ossia sostenere concretamente le piccole e medie imprese che hanno visto acuirsi nelle ultime settimane una fase già complessa. Forti perplessità sull’introduzione della tassa di soggiorno che sono condivise peraltro anche dai colleghi della Confesercenti, con i quali ci stiamo confrontando in queste ore e riteniamo che si debba rimandare ogni valutazione preventiva almeno al 2021”. conclude Natali.

