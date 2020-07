Ascom: intervenire con urgenza sul Parco del Delta

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Ascom Ferrara

“Leggiamo sulla stampa l’empasse sulla governance del Parco del Delta per vicende che hanno il sapore della diatriba squisitamente politica: trattasi di un fatto grave e non accettabile dal sistema economico locale – commenta Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom di Comacchio. La piena operatività del Parco è essenziale per la ripresa della industria turistica dopo questo terribile anno di Covid: servono con urgenza informazioni sulla fruibilità dei percorsi per pianificare la stagione 2021. Il nostro patrimonio naturalistico – prosegue – è un formidabile prodotto per allungare la stagione turistica e la pandemia ha determinato uno spostamento nella scelta dei clienti da luoghi affollati a località naturali. Comacchio deve assolutamente cavalcare questa tendenza e si deve trovare pronta per il prossimi anni. Nessuno può permettersi di perdere tempo : ne la politica ne tanto meno gli operatori del Commercio, Turismo e Servizi. Ascom Confcommercio ha inoltre sempre sostenuto l’ urgente necessità di un Parco unico tra Emilia Romagna e Veneto, che sia centrale rispetto a due regioni che sono fondamentali nel settore turistico. Ascom chiede con forza che la vicenda Parco sia risolta al più presto a vantaggio di tutta la economia locale ” conclude Vitali.

Commenta