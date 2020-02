Ascom partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Franco Castagnetti

Da: Ascom di Ferrara.

Ascom Confcommercio si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Franco Castagnetti figura fondamentale nella storia economica e sociale dei nostri Lidi: “La morte di Franco Castagnetti – commenta con emozione Gianfranco Vitali, presidente di Ascom Comacchio – segna un’ ulteriore perdita di un autentico protagonista dell’industria turistica di Comacchio. Da sempre nella nostra Associazione, Franco ha ricoperto incarichi associativi mettendosi a disposizione degli albergatori con entusiasmo e passione e dimostrando inoltre significative capacità organizzative e di mediazione. Il suo storico Hotel Logonovo, uno dei pochi alberghi sopravvissuti, è stato tra i primi a realizzare l’apertura sugli interi dodici mesi. Un albergo da sempre gestito in modo professionale che ha visto il passaggio generazionale alla figlia Nicoletta, che in modo magistrale e con sincera passione continua ad investire con una costante visione rivolta al futuro. Come Ascom saremo per sempre riconoscenti all’amico Franco per avere contribuito profondamente alla crescita della nostra economia e per avere lasciato in eredità una azienda che è un patrimonio della nostra collettività” conclude il presidente Vitali.

Commenta