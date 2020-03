Ascom: “Vetrine in Giallo” in occasione della Festa della Donna a Ferrara

Da: Ascom Ferrara.

Il giallo sarà il colore dominante nelle vetrine del centro storico di Ferrara: si svilupperà da venerdì 6 a domenica 8 marzo – in occasione della Festa della Donna – l’iniziativa “Vetrine in Giallo” promossa da Ascom Confcommercio Ferrara, Federazione Moda Italia Terziario Donna e che vede il convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale. Alla creatività dunque dei negozianti il compito di allestire le vetrine su questo tema facendo ricorso al giallo come filo conduttore ed alle mimose, il fiore che tradizionalmente sottolinea la ricorrenza dell’8 Marzo.

“Si tratta di un appuntamento assolutamente importante,- sottolinea Paola Bertelli imprenditrice del settore del tessile abbigliamento e vicepresidente provinciale di Federazione Moda Italia di Confcommercio – è un omaggio ed una riflessione legato alle Donne a loro ruolo, fondamentale quanto prezioso nella società, un ruolo da promuovere e valorizzare ogni giorno. Le vetrine vogliono essere un segno di attenzione al mondo femminile. In questi giorni complessi, la nostra iniziativa è messaggio di passione e vitalità del nostro commercio di vicinato”. “In definitiva – conclude il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara Giulio Felloni – vogliamo riaffermare che Ferrara non si ferma. Partecipa anche Tu come evidenziato proprio da Ascom che ha lanciato l’iniziativa nei giorni scorsi: un’ ulteriore occasione per ritrovare il senso di fiducia e normalità attraverso i gesti quotidiani e la socialità”.

