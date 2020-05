Asfalti stradali, lavori pubblici, riqualificazione dell’ex palestra di via Manzoni e ripresa del cantiere delle case Acer di via Torricelli

Tempo di lettura: 2 minuti

Terminata la “Fase 1” dell’emergenza COVID-19, arriva il momento di vedere riaprire i cantieri delle opere pubbliche previste sul territorio. Si comincia dai 580.000 euro investiti per il nuovo lotto di asfalti e lavori stradali che saranno svolti nelle frazioni e nel capoluogo, allo scopo di mettere in sicurezza il traffico veicolare. “Riprendono dopo l’emergenza i vari cantieri che erano stati appaltati o che erano cominciati nei mesi scorsi, prima del Lockdown” – spiegano il Sindaco facente funzioni Simone Saletti e l’Assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi – “a cominciare dallo sviluppo dei vari tracciati ciclabili. Si era iniziato con la pista ciclabile di Pilastri (previsti 120.000 euro) e con quella di Scortichino, dove verrà riqualificato lo stesso parcheggio dello stadio (investiti 230.000 euro). Inoltre, nel tratto alberato di recente a fianco di Via Rolando Malaguti verrà creato un tracciato ciclopedonale che unirà tutti i percorsi protetti della zona”. Per quest’ultimo appalto, sono previsti complessivi 350.000 euro. Tra i cantieri che riprenderanno a giorni anche quello per la riqualificazione del primo piano di Casa Bottazzi, ed inoltre sono al via i lavori per l’area dell’ex palestra di Via Manzoni, che diventerà un parcheggio attrezzato. L’investimento è stato in questo caso di 250.000 euro e per la progettazione è stato incaricato l’architetto Matteo Casari. Infine, nella lista degli appalti ricominciati nell’ultimo periodo c’è quello per il completamento delle ultime due palazzine di alloggi popolari Acer di via Torricelli, finanziati con le risorse del Contratti di Quartiere. “Immettiamo, con tutta una serie di opere pubbliche, altre risorse importanti sul territorio, che consentiranno alle aziende di riprendere a lavorare”. – conclude il Sindaco Saletti – “In un momento difficile, la normalità si riconquista anche finanziando la ripresa dei lavori pubblici”./(Foto: in primo piano, il Sindaco Saletti e l’Assessore Vincenzi nel cantiere Acer. Con loro, a sinistra, Mattia Guaresi di Acer e Maria Orlandini del Settore Tecnico)

