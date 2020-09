asili del territorio bondenese sicuri. «apriremo regolarmente il 7 settembre»

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

«Le scuole per l’infanzia e l’asilo nido “Margherita” sono sicuri, con piani che saranno applicati nel pieno rispetto dei protocolli per l’emergenza Covid. Abbiamo illustrato a famiglie ed operatori i contenuti del progetto, e non ci sono ragioni, da parte dei sindacati, di preoccuparsi. Chiunque potrà venire nelle strutture e verificare il lavoro svolto». Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l’assessore alla scuola bondenese, Francesca Aria Poltronieri, illustrano il lavoro che è stato condotto sin qui sul territorio comunale, con una linea di collaborazione mantenuta nel corso dei mesi tra il municipio e la Regione, attraverso l’azione dell’ex sindaco ed oggi consigliere regionale, Fabio Bergamini. «Non si è perso tempo – dice lo stesso Bergamini – riorganizzando spazi didattici e mettendo a disposizione le risorse necessarie a garantire il distanziamento sociale ed il rispetto delle misure di sicurezza, a favore di bambini e lavoratori. I sindacati della funzione pubblica hanno chiesto al Prefetto di intervenire per bloccare la riapertura di scuole per l’infanzia e asilo, prevista per il 7 settembre, ma a Bondeno non ci sono ragioni per farlo, visto che tutto è stato organizzato nel migliore dei modi». L’assessore Poltronieri ha svolto numerosi incontri al riguardo, confrontandosi con famiglie, operatori, ed educatori. «Per quanto riguarda il nido “Margherita” – avvertono Saletti e Poltronieri – il confronto con il coordinatore pedagogico Thomas Gallerani non si è mai interrotto. Grazie, poi, alle risorse dei fondi Pon (Bondeno ha ricevuto circa 40mila euro di finanziamento; ndr) stiamo intervenendo nei plessi scolastici locali dell’istituto comprensivo “T. Bonati” per apportare le modifiche che si sono rese necessarie, e vorremmo rassicurare tutti sulle altre tipologie di servizi scolastici garantiti sul territorio, grazie anche alla collaborazione delle scuole materne paritarie e di Spazio 29, e che sono stati all’altezza delle aspettative delle famiglie durante lo svolgimento degli stessi centri estivi». Insomma, l’allarmismo dei sindacati della funzione pubblica per la “mancata condivisione del protocollo sanitario” è più «una presa di posizione per una scarsa conoscenza della realtà bondenese che altro – dicono Bergamini e Saletti –. Chiunque può verificare come tutte le misure di sicurezza anti-Covid siano pienamente rispettate. Vogliamo riaprire scuole ed asilo nelle scadenze previste, per garantire un servizio indispensabile alle famiglie».

