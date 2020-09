Attacchi Lupi, Pelloni (LegaER): “regione risarcisca gli allevatori danneggiati”

Tempo di lettura: 1 minuto

Da: Ufficio Stampa LegaER

Bisogna trovare al più presto una soluzione al problema delle predazioni da parte dei lupi”. Lo chiede il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, cofirmatario dell’interrogazione a prima firma Matteo Montevecchi, che chiede alla Regione di stanziare più risorse per garantire un risarcimento congruo alle aziende agricole e agli allevatori che hanno subito la perdita di ovini e bovini.

“Questo fenomeno è in costante aumento e le risorse messe in campo dalla Regione per la prevenzione non sono tutt’ora sufficienti”, sottolinea l’esponente leghista, che chiede alla Giunta di tenere conto, per quanto riguarda i risarcimenti, anche dei danni diretti (mancato reddito del capo ucciso) e indiretti (aborti, diminuzione produzione latte, spese veterinarie per capi feriti).

“Il ritorno in massa del lupo stravolge le attività delle aziende, costringendole a non lasciare più animali allo stato brado, mantenendo una vigilanza costante su greggi e mandrie per proteggerle. Il lavoro dei pastori e degli allevatori sta diventando sempre più complesso e oneroso. Non è accettabile che gli allevatori e gli agricoltori, esasperati, abbiano come impegno principale quello di doversi difendere dagli animali selvatici” conclude Pelloni.

Commenta