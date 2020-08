Attacchi personali al vicesindaco di Ferrara, Bergamini : “il PD incapace di un confronto aperto punta il dito contro chi si trova in difficoltà economica”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Gruppo Lega Provinciale Ferrara

Davide Bergamini, Referente provinciale per Ferrara della Lega Salvini Premier commenta gli attacchi subiti dal vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi, in merito alla sua personale situazione economica.

Con gli attacchi personali diretti al vicesindaco di Ferrara che sta pagando i suoi debiti con il fisco, il Pd ha gettato la maschera. Altro che partito vicino ai cittadini: la sinistra non perde il vizio ed è pronta a puntare il dito contro chi si è trovato o si trova in difficoltà economiche.

Quello ai danni di Nicola Lodi è un attacco becero e ingiustificato che mira a screditare un avversario politico sul fronte personale invece che cercare un confronto aperto e diretto. Dalla Lega massimo sostegno a Lodi e a tutti gli italiani che, come lui, con grandi sacrifici pagano i loro debiti con il fisco e solidarietà a tutti i cittadini vessati dall’Agenzia delle Entrate in questo momento di grande difficoltà economica.

Con questa vergognosa uscita, inoltre, il PD a Ferrara si dimostra incapace di fare un’opposizione vera e di entrare nel merito dell’operato politico del vicesindaco e di tutta la giunta che sta dimostrando, in questi mesi, di aver dato un nuovo corso a Ferrara. E’ innegabile, infatti, come Ferrara sia diventata una città più sicura, più attiva e vivace con una attenzione forte alle imprese e a tutte le attività del territorio e probabilmente è questo che il PD non riesce a mandare giù e per questo cerca di smontare, uno dei simboli della campagna elettorale e uno dei candidati che ha ricevuto il maggior numero di voti grazie soprattutto alle battaglie portare avanti per anni in Lega.

A chi sceglie questa strada per denigrare l’avversario vogliamo ricordare cosa accadrebbe se tutte le questioni private di ognuno dovessero finire in piazza come è successo per le vicende economiche del vicesindaco.