Da: Ufficio stampa CIDAS

L’accesso sicuro e consapevole alla rete è un diritto di tutti, anche di chi ha meno familiarità con le nuove tecnologie e da queste potrebbe trarre beneficio.

Per questo CIDAS dallo scorso anno è impegnata nella gestione del Punto di Facilitazione Informatica all’interno del Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi in via Castelnuovo 10 a Ferrara dove da novembre è operativo un nuovo sportello SPID gestito dalla cooperativa CIDAS, in collaborazione con la Società Lepida ed il Comune di Ferrara.

SPID è il sistema di autenticazione che permette ai cittadini e alle imprese di accedere in modalità sicura e garantita a tutti i servizi on line del Comune.

Grazie alla collaborazione della società Lepida e al servizio LepidaID (https://id.lepida.it), i residenti e le imprese del territorio ferrarese possono ottenere gratuitamente la propria identità digitale SPID, trovando nello sportello il supporto per completare ogni procedura. I vantaggi dell’identità SPID Lepida ID sono molteplici: si tratta di una identità digitale valida non solo a livello comunale ma anche a livello nazionale per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione ed utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Il Comune di Ferrara, per voce dell’assessore Micol Guerrini esprime soddisfazione per la collaborazione che ha permesso di attivare questo servizio, è infatti sempre più importante diffondere questo tipo di sportelli in maniera capillare sul territorio, per garantire i vantaggi rappresentati dalle tecnologie di identificazione digitale a tutta la cittadinanza così da facilitare l’accesso veloce ad una molteplicità di servizi.

Ottenere una identità digitale Spid LepidaID è semplice e gratuito: basta pre-registrarsi sul sito https://id.lepida.it alla voce “Come averlo – Registrati online” e poi recarsi al nuovo sportello SPID presso il Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi in via Castelnuovo 10 a Ferrara per completare la procedura.

Per accedere allo sportello e per ogni ulteriore informazione sul servizio potete contattare l’operatore per fissare un appuntamento chiamando il numero di telefono 345 7057593 oppure scrivere alla mail ferrara@labaperti.it.

Lo sportello è attivo su prenotazione il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.

Lo sportello SPID è un nuovo servizio del Punto di Facilitazione Digitale, realizzato da CIDAS nell’ambito del progetto Agenda Digitale dell’Emilia Romagna, e curato dalla rete di imprese che gestisce il Laboratorio Aperto (ex Teatro Verdi).

Il Laboratorio Aperto di Ferrara contenitore di queste iniziative, è un progetto inserito nel network dei Laboratori Aperti della Regione Emilia Romagna, che sinergicamente collaborano per apportare un cambiamento tangibile in materia di innovazione su tutto il territorio regionale. Il laboratorio nasce come incubatore di attività che hanno come obiettivo comune la valorizzazione del patrimonio culturale e umano del territorio di Ferrara, nato grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale POR FESR 2014-2020, al contributo del Comune di Ferrara e dall’unione di Fondazione Giacomo Brodolini, ETT, MBS e CIDAS, soggetti gestori dello spazio.

