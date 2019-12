“Auguri Sonori in Piazza”: flash mob musicale a Lagosanto

Da: Ufficio Stampa Comune di Lagosanto

Domani venerdì 20, si conclude la Kermesse canora di tutti i bimbi e ragazzi, di tutte le scuole di ogni grado.

Si è partiti giovedì 12 con i bimbi grandi dell’infanzia, o come si chiamano tra loro i “Grandoni”, che hanno cantato e ballato, portando così la magia del Natale, sotto l’albero in piazza Vittorio Veneto.

In seguito Venerdì 13, grande ed emozionante spettacolo “l’ Accademia Natalizia” degli alunni della Primaria dei plessi di Anna Krank e Venturini, che si sono esibiti al Paladon, accompagnati e diretti dalla maestra di canto Linda Dugheria.

Per finire domani con i ragazzi della Secondaria di Anna Frank, con il loro Flash Mob Musicale “Auguri Sonori in Piazza“, che canteranno sotto al Municipio dalle 11:00 alle 12:30 allietando la piazza e la comunità con le loro canzoni, porgendo a tempo di musica i loro Auguri di Buone Feste.

