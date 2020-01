Ausl Ferrara: “La Salute al Centro, non darla per scontata!”

Da: Organizzatori

Sabato 4 gennaio, parlando di prevenzione al femminile, prende il via il progetto di comunicazione frutto della collaborazione tra Azienda USL di Ferrara, Centro Commerciale il Castello e quotidiano online ferrarafamiglie.it.

Portare la cultura della salute e della prevenzione in un luogo frequentato ogni giorno da migliaia di ferraresi, e diffonderla utilizzando i più moderni strumenti di comunicazione: il video, il web, i canali social. É questo l’obiettivo dell’innovativo progetto “La salute al Centro – Non darla per scontata!”, nato dalla collaborazione tra l’Azienda USL di Ferrara, il Centro Commerciale “Il Castello” e il nuovo quotidiano online www.ferrarafamiglie.it.

Il progetto prevede quattro appuntamenti, all’interno del Centro Commerciale, il primo dei quali sarà dedicato alla prevenzione al femminile. “La prevenzione è donna: Prenditi cura di te!” questo il titolo del talk, aperto alla cittadinanza, in programma sabato 4 gennaio alle ore 10.30 presso la piazzetta Bershka del Centro Commerciale Il Castello. A parlare di screening dei tumori femminili, dei servizi attivi sul territorio e di come accedervi, ma anche di come imparare a prendersi cura della propria salute nella vita di tutti i giorni, saranno Caterina Palmonari (centro screening Ausl Ferrara) e Chiara Pavani (ostetrica consultori Ausl Ferrara). L’obiettivo degli incontri in programma è proprio quello di educare alla prevenzione tramite la conoscenza dei servizi offerti dalla sanità territoriale ma anche fornendo ai cittadini consigli e indicazioni pratiche sulle corrette abitudini quotidiane.

Ogni appuntamento sarà strutturato come un “talk” di 45 minuti: due ospiti indicati di volta in volta dall’Asl di Ferrara e una conduttrice, la giornalista Alexandra Boeru, direttrice di ferrarafamiglie.it. Luogo del talk: la piazzetta Bershka, punto di passaggio strategico all’interno del Centro “Il Castello”. Il talk sarà anche ripreso e diffuso, sia integralmente che spacchettato in brevi videorubriche, sul portale ferrarafamiglie.it, sul relativo canale youtube e sulle piattaforme social di ferrarafamiglie.it, del Centro Commerciale Il Castello e dell’AUSL di Ferrara, per rendere i contenuti accessibili al maggior numero di cittadini.

I prossimi appuntamenti

18 gennaio 2020

La prevenzione è anche “roba da uomini”! Gli screening per i tumori maschili, tra paure e tabù. (Interverranno Aldo De Togni, Direttore Centro Screening Azienda USL di Ferrara e Carmelo Ippolito, Direttore Unità Operativa Complessa di Urologia Interaziendale)

8 Febbraio 2020

La salute in un “click”

Tutte le opportunità del fascicolo elettronico.

22 Febbraio 2020

L’educazione alimentare è un affare di famiglia!

Dallo svezzamento all’adolescenza, come educare i bambini, ma anche le mamme e i papà, ad un’alimentazione sana e corretta.

