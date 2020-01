Autori a Corte 21 gennaio

Da: organizzatori

Ultimo appuntamento con AUTORI A CORTE speciale Natale, la rassegna che a cavallo delle festività ha portato fra Ferrara e alcuni centri della sua provincia una quindicina di autori far i più importanti del panorama nazionale e locale. La chiusura sarà il 21 gennaio alle ore 17.00 nella Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Via Scienze 17, lo scrittore e giornalista Gian Pietro Testa presenterà in anteprima assoluta il suo ultimo libro, “Se Gesù non fosse mai nato” (Edizioni La Carmelina). Modererà Marco Zavagli (direttore estense.com).

Il breve romanzo di Testa prende spunto da un fatto di cronaca a cui lo scrittore ha partecipato per una riflessione sulla vita e sulla morte, destino ultimo di ognuno di noi.

Gian Pietro Testa, giornalista ha lavorato in diversi quotidiani nazionali, tra cui Il Giorno, l’Unità, Paese Sera. Terminata l’attività di cronista, ha insegnato alla scuola di giornalismo di Bologna e al Carid dell’Università di Ferrara. Dal 1985 al 1992 è stato capo ufficio stampa del Comune di Ferrara e direttore del mensile “Ferrara”.

La rassegna con il Patrocinio della Provincia di Ferrara gode del sostegno di Estense. Com, Sara Assicurazioni, Carlton Ospitalità, Press Up, Ditta Aldo Ferri e del main sponsor Edizioni La Carmelina e inoltre gode della collaborazione di Città del Ragazzo Ferrara, B.I.I Onlus, Beauty Club Ferrara, Fioreria Isabella e Ristorante Le Due Comari.

A partire da questa edizione, “Autori a Corte” sostiene e promuove in tutte le sue serate il progettodi Cuamm-Medici con l’Africa-sezione di Ferrara.

