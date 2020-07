Autori a Corte: serata finale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Autori a corte

blockquote>Serata finale dedicata ai giovani quella di mercoledì 29 luglio 2020 per la rassegna Autori a Corte onweb 2020. La rassegna che da sempre alterna grandi nomi della narrativa italiana ( e da un paio di anni internazionale) ad autori locali si è sempre proposta come vetrina per autori emergenti.

La serata prevede 3 autori divisi in due momenti, alle 20,00 l fantasy del ferrarese Andrea Selvatici “La Riconquista di Nordengard” (Edizioni La Carmelina) e le poesie di Luca Grigoli “Anime Eremi Arenili Inferni” (Este Edition) , gran finale alle ore 21,00 con la raccolta di poesie intimiste del molinellese Gianpaolo Buonafede “Grazie di avermelo detto” (Edizioni La Carmelina).

Federico Felloni, Presidente del Consorzio Eventi Editoriali, accenna un bilancio: “Per noi era un esperimento ma invece con enorme soddisfazione le nostre dirette sono arrivate ad oltre 2000 visualizzazioni – sicuramente grazie alla spinta di nomi illustri come Maurizio Crosetti, Cinzia Tani, Guido Maria Brera – ma speriamo anche grazie agli argomenti ed al nostro pubblico che da anni ci segue con affetto. Per questo motivo abbiamo deciso di prolungare questa formula e da settembre proporremo un appuntamento al mese con dirette dei più grandi autori italiani e internazionali, per una programmazione continuativa 12 mesi l’anno. Torneremo sicuramente anche dal vivo la prossima estate, ovviamente se la situazione sanitaria lo consentirà, saremo in uno spazio non convenzionale visto che il nostro evento non è Patrocinato dal Comune e che negli spazi istituzionali, che negli anni abbiamo contribuito a creare, adesso operano nuove associazioni con proposte similari o mutuate. Noi andremo comunque avanti con proposte alternative sempre all’insegna di una #culturadiffusa.”

Le diretta di mercoledì 29 sarà disponibile sulla pagina Facebook di Autori a Corte, sul canale e youtube del Consorzio Eventi Editoriali e sulla pagina facebook di estense.com media partner della manifestazione.

Commenta