AUTOSTRADA CISPADANA: EUROPA VERDE CHIEDE ALLA GIUNTA DI METTERE A DISPOSIZIONE L’ESITO DELL’ANALISI COSTI-BENEFICI

Bologna, 15 dicembre 2021 . L’autostrada Cispadana è un progetto che ha sempre incontrato resistenze sui territori interessati da parte di comitati, associazioni ambientaliste e anche numerose amministrazioni locali.

Nel novembre 2019, la Giunta regionale ha annunciato che sarebbe stata realizzata una nuova analisi costi- benefici. Pochi mesi dopo, a maggio 2020, in risposta a una interrogazione di Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde nell’Assemblea legislativa regionale, l’assessore Corsini confermava che l’analisi costi benefici che metteva a confronto tre scenari – autostrada a pedaggio, strada extraurbana non a pedaggio a due corsie per marcia, e strada secondaria a una corsia per marcia – era prossima ad essere ultimata. Nonostante il risultato dell’analisi costi-benefici sui tre tracciati non sia ancora pubblico ad oggi, a fine ottobre è giunta la notizia dello stanziamento, da parte del Governo, di 200 milioni a favore del progetto di autostrada, scartando quindi le altre due ipotesi. Per questo, Europa Verde ha presentato questa mattina in Commissione Territorio, ambiente e mobilità un’interrogazione alla Giunta per sapere se l’analisi sia stata ultimata e, in caso affermativo, di renderne disponibile testo ed esito. I Verdi ritengono che la decisione finale in merito a tracciato e tipologia del collegamento stradale vada assunta, in base agli impegni presi, attraverso un percorso trasparente che consenta di valutare le alternative sulla base dei risultati di un’analisi compiuta secondo i criteri scientifici che si adottano in queste valutazioni.

Rispondendo in Commissione all’interrogazione della consigliera Zamboni, l’assessore Andrea Corsini ha affermato che l’analisi dei costi-benefici è stata ultimata e sarà resa pubblica con l’approvazione del bilancio di previsione 2022 che avverrà nella prossima settimana.

“Prendo atto con soddisfazione dalle parole dell’assessore Corsini che l’analisi costi-benefici è stata

effettuata nel rispetto delle linee-guida ministeriali e degli impegni presi anche in risposta ad una

precedente interrogazione di Europa Verde del maggio 2020, e che gli esiti dell’analisi saranno resi

disponibili a breve in sede di discussione sul bilancio di previsione 2022. Sul merito della risposta odierna dell’assessore rilevo però che non contiene i dati relativi alla terza ipotesi del collegamento a scorrimento veloce a una corsia, che è la soluzione caldeggiata dai comitati e dalle associazioni ambientaliste locali – afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente dell’Assemblea legislativa-.

Un’ipotesi che, anche secondo Europa Verde, meglio risponde alle esigenze di mobilità locale rispetto ad un’autostrada a pedaggio con soli 3/4 ingressi lungo il tracciato. Per questa ragione mi riservo di valutare l’esito dell’analisi costi/benefici quando sarà disponibile il testo, dal momento che l’assessore mi ha successivamente rassicurata che tale ipotesi è stata inserita nell’analisi”.

