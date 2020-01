AVIS Comunale Argenta: “E’ sempre tempo di donare”

Da: Ufficio Stampa di Avis Comunale Argenta

oggi Avis Comunale Argenta ODV, nella persona del Presidente Annamaria Toschi e di due consiglieri Renzo Malagolini e Paolo Atti, ha concluso la prima parte del progetto “E’ sempre il tempo di donare”.

Sono stati donati , dopo i 60 calendari a dicembre, 15 orologi a muro per le stanze di ricovero del reparto di Lungodegenza post acuti dell’ospedale argentano.

Erano presenti il sindaco di Argenta Andrea Baldini, la dott.ssa Dina Benini, il dott. Enrico Mazzoli e la dott.ssa Tania Cillani, per la Direzione Sanitaria ed Infermieristica; la dottoressa Valentina Uweche e la caposala Sabrina Petrelli della LPA e personale infermieristico del nosocomio argentano.

Riconoscere l’anno, il mese, il giorno e l’ora aiuta le persone a mantenere l’orientamento alla realtà, a quel qui e ora che molto spesso in luoghi non conosciuti e tutti uguali può essere perduta.

Per questo è importante vedere, riconoscere e avere la sicurezza del tempo che passa, del sapere organizzare il tempo nella propria giornata,di avere riferimenti visibili e precisi come un semplice calendario o un grande orologio.

Per AVIS il tempo del dono è un amico prezioso e un vero amico trova sempre il tempo per aiutare, oltre il tempo e le distanze.

Ed è sempre TEMPO DI DONARE…il progetto continua…

