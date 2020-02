AVVISO AI NAVIGANTI DI FERRARAITALIA

Care lettrici e cari lettori. Amici, collaboratori, sostenitori di questa piccola grande impresa.

Avrete visto che tutte le foto di copertina anteriori al 31 dicembre 2019 sono state rimosse. L’abbiamo fatto in via precauzionale per non incorrere in problemi con il copyright. La legislazione in materia è diventata in effetti molto più stringente, e Ferraraitalia non si può permettere né di pagare le foto, né tantomeno di pagare multe e spese processuali.

Le immagini non sono però state cancellate, ma solo nascoste. Nelle prossime settimane recupereremo (una per una…) tutte le foto e le illustrazioni libere da diritti e le renderemo nuovamente visibili sul giornale.

Continuate a seguirci con affetto.

La redazione

