Baia dell’anima

Solitaria, come un albero in mezzo ad un bosco le cui radici cadono nel buio del terreno.

Fragile, come la pietra erosa dall’acqua di sorgente.

Dura, come come la terra essiccata dal sole.

Mura di lacrime di umidità stagliate nel tempo delle antiche pietre difensive.

Grigia, come il cielo d’estate che si accompagna alla pioggia.

Buia, come la luce nella notte che avanza.

Luogo di riposo, di pensiero, di famiglia.

Luogo del vecchio che non vuole morire

e del nuovo che stenta ad arrivare.

