Bando concorso letterario Parole Chiave

Un concorso letterario nazionale, patrocinato dal Comune di Polesella, per narrativa edita, inedita e saggistica storica, ideato e promosso dall’associazione culturale Soffitte in Piazza. Sarà pubblicato entro il mese di dicembre sul sito del Comune il bando rivolto sia a scrittori sia a ricercatori storici, autori di opere che saranno selezionate da una giuria di esperti e premiate a giugno 2022.

Il concorso si inserisce tra le iniziative culturali offerte dal Comune di Polesella e, in particolare, nell'ambito della rassegna letteraria Parole Chiave che da ottobre ha portato in paese scrittori di interesse nazionale come Paolo Roversi, Fausto Vitaliano e Gianluca Morozzi.

Il bando prevede che le opere dovranno essere inviate in formato digitale entro il 13 marzo, i testi letterari editi e inediti a tema libero saranno letti, in prima battuta, da un gruppo di lettori forti che potranno esprimersi sui manoscritti, mentre successivamente le opere saranno valutate da una giuria tecnica che decreterà il vincitore. Per gli editi, la giuria sarà presieduta da Gianluca Morozzi, per gli inediti dall’editore Emilio Alessandro Manzotti. I saggi storici, sul tema Società e conflitti nel novecento italiano, europeo e globale, invece, passeranno al vaglio di una giuria di esperti, tra i quali lo scrittore Massimo Carlotto, presieduti dal sindaco Leonardo Raito.

Per quanto riguarda i vincitori, l’opera inedita sarà premiata con la pubblicazione del romanzo da parte della casa editrice bolognese BookTribu. Agli autori di opere edite e di saggistica vincitori sarà consegnato un riconoscimento e sarà, inoltre, curata una promozione attraverso media e canali social.

“Da tempo, assieme al sindaco Raito, pensavamo di realizzare un evento di questo tipo a Polesella –

spiega il vicesindaco Consuelo Pavani – pertanto, è stata favorevolmente accolta la proposta di patrocinio al concorso da parte di Soffitte in Piazza, associazione che nel tempo ha consolidato un ruolo fondamentale nella promozione della storia e della cultura del nostro paese. Ritengo questo premio un primo traguardo lungo un percorso di eventi letterari che hanno avvicinato Polesella a numerose case editrici e ad autori, sia locali sia di fama nazionale e internazionale. Un sogno che si realizza e uno stimolo verso nuove sfide per il futuro.”

La premiazione delle opere selezionate avverrà in occasione di un evento organizzato per la rassegna Parole Chiave che, da gennaio, riprenderà gli incontri mensili con gli autori.

