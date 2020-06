Bando per sostenere le attività delle società sportive

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Comune di Bondeno

Ventiduemila euro per il mondo dello sport, che costituiscono una “boccata d’ossigeno” per il vasto e variegato panorama delle società del territorio. Il Sindaco facente funzioni Simone Saletti annuncia la pubblicazione sull’Albo Pretorio della nuova versione della procedura di assegnazione dei contributi ordinari al mondo dello sport matildeo, precisando “che si è trattato di un grande lavoro da parte degli uffici, che hanno anticipato i tempi per la pubblicazione del Bando, allo scopo di dare respiro alle nostre tante società sportive, in un momento storico tra i più difficili. Questo, affinché i club possano essere sostenuti nel loro impegno sociale, fondamentale per consentire ai nostri giovani di tornare a svolgere pienamente attività sportiva, ed alla comunità di riappropriarsi dei suoi spazi”. L’ammontare complessivo dei fondi disponibili è di 22.087 euro. Ci sarà tempo fino alle ore 13:00 (orario di chiusura dell’Ufficio Protocollo) del 30 Giugno 2020 per presentare le domande. Le quali potranno essere depositate attraverso la “consegna a mano”, oppure mediante il servizio postale, in busta chiusa e sigillata sulla quale dovrà essere riportata (accanto al mittente) un’esatta dicitura: “Bando anno 2020 per la concessione di contributi a sostegno delle attività Sportive”.

Il bando che assegnerà i contributi è stato strutturato in modo tale da creare una graduatoria, in cui sono considerati criteri essenziali lo svolgimento di attività continuative sul territorio, l’adesione di almeno 10 atleti minorenni in attività, la presenza di uno staff di tecnici qualificati e laureati in scienze motorie. Oppure, in possesso di specifiche qualifiche riconosciute dalla Federazione sportiva di appartenenza. Tra i criteri che possono portare all’esclusione, invece, la presenza di morosità maturate nei confronti del Comune di Bondeno. Le richiesta validamente pervenute all’Ente locale saranno esaminate da un’apposita Commissione, che assegnerà i punteggi secondo una griglia apposita da compilare. La stessa costituisce di fatto un utile questionario che potrà contribuire ad aggiornare le informazioni in possesso del Comune per ciascuna realtà sportiva. “Come in passato, continuano ad essere considerati valori di merito delle società: l’anno di fondazione, il numero di giovani che praticano sport attivamente, il numero di tesserati, ma anche l’adesione a campionati, ed a manifestazioni che danno lustro al territorio. Come nel caso del nostro annuale appuntamento della Festa della Repubblica, che coincide con la Festa dello Sport e del Volontariato, e per il Natale o la Befana in piazza”, aggiunge Simone Saletti. Il Bando per i contributi alle società sportive è scaricabile dal sito del Comune di Bondeno, mentre per qualsiasi informazione sarà possibile consultare gli uffici ai numeri telefonici: 0532-899283/0532-899234, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

