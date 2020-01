baseball, la studapp prepara l’esame winter league

Da: Ufficio Stampa Ferrara Baseball Softball Club.

Debutto domenica 2 febbraio prima giornata del Trofeo Itas. Test interessante contro Rovigo, Romano Ezzelino e Villafranca. Ferrara, campione in carica, presenta una squadra giovane e rinnovata

Per il quinto anno consecutivo la Studapp Ferrara Baseball scenderà in campo al Trofeo Itas, tappa polesana del circuito nazionale Winter League. In questa ormai classica manifestazione indoor, utile test prima degli impegni di campionato che inizieranno in primavera, i ducali incroceranno le mazze con i pari età di Rovigo, Romano Ezzelino e Villafranca. Si giocherà in tre giornate il 2, 16 e 23 febbraio: la palma vale l’accesso alla fase finale nazionale, prevista per marzo a Bologna.

Prima uscita dell’anno per l’Under 12 biancorossa, campione in carica dopo la dolcissima e inattesa vittoria dell’edizione 2019: un anno fa, i ragazzi del castello trionfarono contro ogni pronostico piegando Padova al termine di una finale tiratissima, decisa addirittura dopo due tempi supplementari. Rinnovata e ulteriormente ringiovanita rispetto ad allora, la squadra è da tre mesi impegnata nella preparazione atletica e tecnica; l’occasione assume importanza soprattutto nell’ottica di valutare i progressi dei piccoli atleti.

“I risultati di questi tornei sono difficili da pronosticare”, spiegano i tecnici Abetini e Benetti, “Anche considerato che in tutte le squadre ci saranno tantissimi debuttanti assoluti. Per quanto riguarda i nostri, contiamo sulla certezza che ogni partita accresce l’esperienza. Tuttavia non ci limiteremo soltanto a fare esperimenti: abbiamo già visto che tutto è possibile, difenderemo i colori e scenderemo in campo con tanta voglia di conferma”. Curiosità e attesa soprattutto sul monte di lancio, dove si alterneranno Bersani, Govoni, Sanna, Sboto e Vasta. Ferrara da anni promuove il metodo di allenamento dell’americano RonWolforth, e per la sua applicazione ha avviato un programma sperimentale attrezzando una palestra dedicata presso il centro sportivo di Marrara.

