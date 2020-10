“Beethoven 2020”: lunedì 19 ottobre il concerto al Ridotto del Teatro Comunale

Tempo di lettura: 2 minuti

Conservatorio Ferrara

Ferrara – In arrivo il secondo appuntamento di Beethoven 2020, dopo il successo dello scorso lunedì al Ridotto. Il Conservatorio Frescobaldi torna a proporre la musica dal vivo in città, in occasione del 250° anniversario della nascita del compositore, con un nuovo concerto lunedì 19 ottobre alle 17 al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

In programma la Sonata n. 6 in fa maggiore op. 10 n. 2 con Anna Govoni al pianoforte, la Sonata n. 7 in re maggiore op. 10 n. 3 eseguita da Matteo Mignozzi, la Sonata n. 19 in sol minore op. 49 n. 1 eseguita da Roberta Ciancio, la Sonata n. 20 in sol maggiore op. 49 n. 2 eseguita da Luca Fregola e la Sonata n. 8 in do minore op. 13 “Patetica” eseguita da Zhen Jie Ye.

La rassegna musicale è curata da Fernando Scafati, anche insegnante di pianoforte, in collaborazione con Daniele Borgatti, Silvia Cuccurullo, Sabrina De Carlo e Roberto Russo, sempre docenti di pianoforte del Conservatorio Frescobaldi. “Con orgoglio il Conservatorio riprende anche con gli eventi aperti alla città e con la musica dal vivo – sottolinea il direttore Fernando Scafati – Beethoven 2020, per il Frescobaldi, difatti, è il primo appuntamento pubblico dopo il lockdown”. La rassegna dedicata a Beethoven prosegue il 26 ottobre e infine il 2 novembre. I concerti si terranno sempre alle 17.

Nell’anno beethoveniano, grazie alla collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado”, si potrà assistere a una selezione delle sonate di Ludwig van Beethoven, eseguite dagli allievi di pianoforte del Conservatorio Frescobaldi. Le esecuzioni degli allievi delle classi di Pianoforte seguiranno un ordine cronologico. “In quattro appuntamenti – spiega Scafati – verrà proposta panoramica delle sue composizioni, dall’inizio con le prime sonate giovanili fino all’ultima sua composizione, l’op. 111”.

La scelta di ascoltare le sonate di pianoforte, nell’ordine cronologico in cui Beethoven le compose, intende offrire uno spaccato innovativo per comprendere la sua musica.

