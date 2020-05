Bene la riapertura di tutti i mercati sul territorio comunale di Ferrara

Tempo di lettura: 1 minuto

Ufficio Stampa

“Vogliamo ringraziare l’assessore Angela Travagli ed il suo staff per l’impegno profuso in questi giorni, oggettivamente complessi e frenetici per la riattivazione a tutti gli effetti dei mercati generici sul territorio comunale di Ferrara” sottolinea Alessandro Ceragioli, presidente provinciale di FIVA Confcommercio (commercio ambulante) che prosegue – l’obiettivo dopo la riapertura nelle settimane scorse dei mercati alimentari, era ovviamente riprendere appieno e tempestivamente con quelli generici a seguito del decreto di domenica scorsa (17/05): un risultato raggiunto pur tra mille difficoltà”. L’assessore Travagli commenta: “Voglio sottolineare l’impegno delle associazioni di categoria e di tutta la struttura comunale per una riapertura tempestiva e generalizzata pur tra tante difficoltà”

“La nostra città -conclude Ceragioli – aveva bisogno di riprendersi questo momento di socialità e la riapertura è una necessaria boccata d’ossigeno importantissima per i nostri operatori che hanno dato loro stessi un segno di grande collaborazione e disponibilità”. Quindi oltre a tutti i mercati rionali e di frazioni già in funzione con il consueto calendario, venerdì (22/05) si terrà il consueto appuntamento in centro storico, a Ferrara, che poi proseguirà con la consueta programmazione.

