BENVIC NOMINA LUCA BATTISTONI COME GENERAL MANAGER DELLE NUOVE BUSINESS UNIT DELLO STABILIMENTO DI FERRARA

Ferrara, 15 dicembre 2021 – Benvic, Gruppo europeo leader nella produzione di soluzioni

termoplastiche innovative e di biopolimeri, nomina Luca Battistoni in qualità di General Manager delle linee di business Plantura® e, la più recente, Xtended® entrambe con sede a Ferrara.

L’obiettivo del manager è quello di puntare a nuovi mercati, ampliare il portafoglio prodotti e raggiungere i più alti livelli di redditività per soddisfare una clientela sempre più diversificata. La presenza di Benvic in questi nuovi segmenti intende offrire soluzioni polimeriche innovative e specializzate per un futuro in linea con le esigenze del mercato globale, contribuendo in particolare a raccogliere le sfide della transizione ecologica e della sostenibilità.

Nel corso degli oltre 30 anni di carriera nella regione EMEA e in Asia, Luca Battistoni ha svolto ruoli di responsabilità nell’industria petrolchimica e del compounding, occupandosi di diversi aspetti, dalla strategia aziendale globale, alle vendite fino al marketing. La grande esperienza e le solide competenze tecniche e di gestione acquisite verranno, quindi, impiegate per cogliere e valorizzare tutte le potenzialità di Plantura® – acquisita da Benvic nel 2019 e specializzata nella produzione di polimeri bio-based – e della nuova divisione tended® per compound tecnici ad elevate prestazioni.

Lanciata nel 2021 con l’acquisizione delle attività di compound del Gruppo Celanese a Ferrara, Xtended® è specializzata nella produzione di tecnopolimeri su base Polipropilene (PP) per il settore Home Appliance, elastomeri termoplastici, per i segmenti Footwear, e Technical Sport Fields nell’ambito dei campi sportivi sintetici Infill®. La gamma dei nuovi prodotti e la specializzazione del Team sono ora focalizzate nella crescita di ulteriori settori strategici su cui il gruppo Benvic già opera a livello Globale: Medical, Automotive, Furniture e Construction. Le attività produttive sono iniziate nel secondo semestre del 2021 e gli impianti stanno già raggiungendo la saturazione, con ulteriori previsioni di crescita e investimento nei prossimi anni.

Quest’ ultima acquisizione – che ha consentito non solo di tutelare i 35 lavoratori esistenti ma di assumerne altri 20 – ha ulteriormente rafforzato il polo di Benvic a Ferrara, diventato un centro di eccellenza. La sua attuale configurazione è infatti il risultato di un preciso piano di crescita avviato nel 2018 con l’ingresso di Investindustrial nel capitale del Gruppo. Oggi, il polo di Ferrara rappresenta un vero Hub dei Tecnopolimeri garantendo una gamma prodotti di eccellenza rappresentato dal PVC, sui cui Benvic continua a investire, e i nuovi mercati dei polimeri bio-based Plantura® e dei tecnopolimeri della divisione Xtended®. Luca Battistoni, General Manager Xtended® & Plantura® Compound, ha commentato: “Sono felice di essere entrato a far parte di un gruppo solido come Benvic e di lavorare nel

polo di Ferrara che, nel giro di soli tre anni, è cresciuto tanto da diventare un modello per il settore. L’avvio delle nuove linee Plantura® ed Xtended® rappresenta una grande opportunità per l’azienda in termini di sinergie tra le diverse attività e per i nostri clienti, che sono al centro di ogni nostra strategia”. Luc Mertens, Amministratore Delegato di Benvic Group, ha commentato: “Grazie alla recente nomina di Luca Battistoni e alla presenza di Luca Lussetich, Responsabile Benvic Italia, il polo industriale di Ferrara è dotato di una squadra forte e competente in grado di sviluppare al meglio le sue diverse attività in linea con gli obiettivi del Gruppo. Proseguiremo il nostro percorso di innovazione e crescita per essere sempre al fianco della nostra clientela internazionale”.

