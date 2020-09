BERCO: CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DAVANTI ALLO STABILIMENTO

Tempo di lettura: 2 minuti

da: Comune di Copparo

L’assise si riunirà in via I Maggio per una seduta straordinaria e

urgente, aperta agli interventi dei sindacati e dell’azienda

La settimana si è aperta con un nuovo presidio davanti allo stabilimento Berco.

«Siamo al terzo giorno di sciopero consecutivo, con una incidenza

pesante peraltro sulle buste paga: non accadeva dal 2013 – afferma il

sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, presente in mattinata –. I

lavoratori hanno ribadito i tre principali temi che pongono, ovvero

prospettive industriali, questione occupazionale e salariale: non si

tratta dunque solo della contrattazione aziendale, ma del futuro stesso

del territorio. Vi è una sola soluzione: tornare al tavolo e trattare».

Proprio per sostenere questa assoluta priorità è stato convocato martedì

29 settembre, alle 18, il Consiglio Comunale, che si riunirà in seduta

pubblica, straordinaria e urgente, davanti alla sede Berco. L’assise

tratterà dell’attuale situazione e sarà chiamata a discutere e votare un

ordine del giorno che impegna sindaco e giunta ad «attivarsi per un

coordinamento efficace delle istituzioni pubbliche direttamente

coinvolte, mantenendo un fronte comune con le organizzazioni sindacali e

l’azienda, al fine di scongiurare gli effetti di questo stallo, che

sarebbero insopportabili per il tessuto economico e sociale del

mandamento copparese e dei territori confinanti»; a «fare tutto quanto è

in proprio potere per attivare la ripresa della trattativa»; a

«informare il Consiglio Comunale circa i più recenti sviluppi della

vertenza». Il presidente Alessandro Amà darà la possibilità di

intervenire ai portavoce delle sigle sindacali e dell’azienda, qualora

richiedessero la parola per un intervento.

Si avvisa che in via I Maggio dalle 16 alle 20 sarà vietato il transito

di tutti i veicoli. Saranno ovviamente attivate le predisposizioni per

garantire il rispetto della sicurezza e delle misure sanitarie.

Nel pomeriggio di lunedì 28 settembre il primo cittadino copparese

inoltre, come preannunciato, ha posto la questione Berco all’ordine del

giorno della riunione della giunta dell’Unione dei Comuni, che ha deciso

di portare la vicenda anche in Consiglio dell’Unione, già fissato per

mercoledì 30 settembre, alle 20.30, in videoconferenza.

