Bergamini (Lega E-R): «La svolta ‘Green’ annunciata dalla regione non sia una mannaia sull’eccellenza dell’agricoltura o l’industria degli imballaggi plastici»

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

«La svolta “green” annunciata da Stefano Bonaccini rischia di essere una mannaia per alcuni settori d’eccellenza, come l’agricoltura o l’industria degli imballaggi plastici. Vigileremo affinché tali settori siano valorizzati e non ostacolati». Il consigliere regionale leghista Fabio Bergamini esprime il suo dissenso sulla trattazione dei punti elencati dal presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. In particolare sulle scelte nell’ambito del cosiddetto “Green new deal”: «Si sta insistendo, in questi ultimi anni, con un’economia che vuole bruciare le tappe della “Green Economy” – ha detto Bergamini – con controlli stringenti, ma ricordiamoci che siamo anche una regione che vanta una serie di eccellenze, nel settore degli imballaggi e della produzione di plastiche “bio”». Questo non significa che il settore del riciclo e dell’economia “circolare” non siano strategici, ma Bergamini chiede particolare attenzione per i posti di lavoro di un indotto industriale che conta numeri importanti e che si trova vessato dalle politiche attuali filo-ambientaliste, si veda l’incombente “Plastic Tax”. «Ci sarà tempo – conclude Bergamini – per occuparci di quello che non ha funzionato in questa fase storica, ora occupiamoci di difendere l’occupazione».

