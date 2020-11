Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Fabrio Bergamini

FABIO BERGAMINI (LEGA E-R): «POSITIVO L’ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONISMO PER IL RECUPERO DEI PESCI, MA PER EVITARE LA MORIA NEI CANALI SI DEVE ARRIVARE AD UN COMPROMESSO TRA LIVELLI MINIMI IDRICI – ALLA FINE DELLA STAGIONE IRRIGUA – E SICUREZZA IDRAULICA»

FERRARA, 26-11-2020.

«Giudico positivamente una più stretta collaborazione tra il Consorzio di Bonifica e l’associazionismo del mondo della pesca per il recupero della fauna ittica messa a rischio dallo svuotamento dei canali, alla fine della stagione irrigua. Ritengo, tuttavia, che il problema sarà risolto soltanto nel momento in cui si troverà un compromesso tra livelli minimi idrici e sicurezza idraulica». Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, prende atto degli ultimi sviluppi tesi ad evitare che la moria dei pesci registratasi nella fitta rete dei canali si debba ripetere in futuro. Bergamini presentò un’interrogazione nel merito, lo scorso 15 ottobre, a seguito di quanto verificatosi nel canale Savonuzza, nella zona di Ponte Rodoni, ed anche nel Centese. Una questione richiamata in Assemblea Legislativa in fase di discussione dei provvedimenti riguardanti la pesca nelle acque interne. «I canali vengono svuotati per garantire il massimo invaso disponibile nei canali, nel periodo delle piogge autunno-invernali, e scongiurare problemi di sicurezza idraulica del territorio. Bisognerebbe, tuttavia, mantenere un battente idrico adeguato alla vita nei canali stessi – ribadisce il consigliere del Carroccio – per evitare scene come quelle che abbiamo purtroppo visto, a seguito dell’azzeramento dei livelli idrici. Su questo si deve lavorare, riprendendo il testo di una proposta di legge che la Lega avanzò nella scorsa legislatura».

Commenta