Bergamini (Lega-ER): «Risarcimenti per le avversità che hanno colpito le aziende agricole»

Da:Bergamini Fabio

BERGAMINI (LEGA E-R): «RISARCIMENTI PER LE AVVERSITA’ CHE HANNO COLPITO LE AZIENDE AGRICOLE: STANZIATO UN MISERO 30%, MENTRE IL RESTO NON SI SA QUANDO ARRIVERA’»

FERRARA, 24 Nov. – «Per le aziende agricole si profila l’ennesima beffa, con un contributo pubblico rimborsato solo del 30% per le avversità del 2020, in un periodo dell’anno in cui di solito veniva rimborsato il 70% delle spese assicurative per i prodotti agricoli. Il resto non si sa quando arriverà, visto che i fondi per gli agricoltori sono finiti!». Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, non nasconde il proprio disappunto per l’ennesimo torto perpetrato nei confronti del mondo agricolo. Il problema riguarda le polizze assicurative per quanto concerne la parte agevolata da contributo (70%) per il quale, al momento, viene erogato solo il 30%, mentre la parte restante dovrebbe essere disponibile all’inizio del prossimo anno, ovvero quando verranno predisposte le pratiche per la stragrande maggioranza delle aziende. Diverse decine sono quelle interessate dal problema, in provincia di Ferrara. «Il meccanismo dei risarcimenti per i danni subiti a causa delle varie avversità (problemi fitosanitari, piuttosto che gelate o grandinate) va totalmente cambiato – secondo Bergamini – e ci occuperemo di proporre le adeguate contromisure. Quello che davvero non va, in questo caso, è che gli agricoltori assicurano in maniera scrupolosa i propri beni e i raccolti, affidandosi a professionisti per la redazione del Pai (il Piano assicurativo individuale), attraverso meccanismi cervellotici per il calcolo della polizza assicurativa. Dopo questo aggravio di burocrazia e i danni subiti – dice Bergamini – arriva anche la doccia fredda: attualmente, sappiamo che la liquidazione del premio per il 2020 verrà versato per il 30% della quota ammissibile. Non c’è modo di capire quando arriverà il restante 40% (del 70% del rimborso) e, davvero, questo è un affronto per un settore che versa in grande difficoltà tra fitopatologie ed eventi climatici avversi che minacciano le colture e la sopravvivenza delle aziende del settore primario».

