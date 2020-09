Bergamini presenta la sua candidatura al consiglio comunale e la petizione per un piano straordinario di contrasto alla nutria

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega Bondeno

Il sentore che la “Scampagnata elettorale” di Fabio Bergamin portasse dietro di sé qualche sorpresa nascosta c’era, eccome. Infatti, per non deludere le aspettative, durante la serata di ieri all’agriturismo “La Florida”, il consigliere regionale Bergamini ha presentato la petizione che ha promosso tra gli agricoltori del territorio provinciale e, più in generale, tra chi ha subito danni a causa della massiccia presenza delle nutrie. L’annuncio dell’apertura della raccolta firme, che andrà in seguito presentata in Regione, è avvenuto proprio durante l’evento che intendeva presentare pubblicamente la stessa candidatura al Consiglio comunale di Fabio Bergamini, che corre per la lista della Lega in appoggio al candidato a sindaco e amico, Simone Saletti.

Il motivo che risiede nella decisione di dare vita alla petizione tra gli agricoltori è presto detto: «I coltivatori del territorio (dal Mezzano, ai Lidi, fino all’Alto Ferrarese) sono esasperati dalla diffusione della nutria, che non ha nemici naturali e devasta raccolti ed arginature dei fiumi. Con la petizione – dice Bergamini – chiediamo un piano straordinario di limitazione della popolazione di questo animale infestante, e l’istituzione di un fondo per il risarcimento delle aziende agricole colpite. La Regione deve intervenire con misure eccezionali, per fare fronte ad un problema ormai fuori controllo».

Commenta