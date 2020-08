Bergamini: “Saletti candidato della continuità: porterà avanti il modello Bondeno”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa Lega

Davide Bergamini, Referente provinciale per Ferrara della Lega Salvini Premier annuncia il sostegno della Lega alla candidatura di Simone Saletti a Sindaco di Bondeno.

La Lega appoggia in modo convinto la candidatura di Simone Saletti a sindaco di Bondeno perché si tratta di un candidato che è espressione del territorio, che si è dimostrato capace in ambito amministrativo e che ben rappresenta i valori più importanti della Lega a partire dalla capacità di ascolto dei cittadino. Per questo siamo orgogliosi di sostenere la sua corsa a primo cittadino.

Saletti, è persona di esperienza, ha già alle spalle diversi mandati amministrativi prima come assessore, poi come vicesindaco, poi come sindaco facente funzioni del Comune di Bondeno e questo gli permetterà, quando i cittadini lo avranno scelto come sindaco, di partire subito con un programma attivo per la crescita e lo sviluppo della città.

Saletti, inoltre, si candida nel nome della continuità con le amministrazioni precedenti e saprà portare avanti nel migliore dei modi quello che è risultato negli ultimi mandati un ‘modello Bondeno’ , un progetto vincente e che ha portato benefici, occupazione, nuove attività sul territorio e una nuova socialità, fatta anche di momenti di aggregazione importanti.

Anche durante sua esperienza da amministratore Saletti ha dimostrato di rappresentare anche tutti i valori fondamentali della Lega: è vicino ai cittadini e alle aziende, è attento alle tradizioni del nostro territorio ed è capace di dare risposte concrete.

Per questo siamo fieri di proporre alla città questo candidato e siamo certi che i cittadini sapranno apprezzare le sue capacità e la qualità del progetto politico che lo identifica.

Commenta