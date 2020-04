Bergamini scrive al direttore dell’azienda ospedaliera, Tiziano Carradori: «Subito test diagnostici al personale delle strutture del territorio provinciale»

Da: Ufficio Stampa

«E’ evidente che un gran numero di contagiati del territorio provinciale sia stato esposto al coronavirus all’interno delle Cra e delle strutture adibite alla cura degli anziani ferraresi. Occorre sottoporre al più presto tutto il personale di tali residenze assistenziali ai test diagnostici, per verificare la loro eventuale positività al tampone e scongiurare un’ulteriore diffusione del Covid-19 in queste strutture». Il consigliere regionale leghista, Fabio Bergamini, è passato dalle parole ai fatti. Ovvero, dalle richieste di chiarimento avanzate attraverso un’interrogazione in Assemblea legislativa al titolare della sanità, Raffaele Donini, ad una lettera indirizzata (ieri) al direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Tiziano Carradori. I motivi di questo cambio di passo sono evidenti: «I dati delle ultime settimane sono preoccupanti – dice Bergamini – e gli utenti maggiormente a rischio sono quelli che si trovano nelle Cra: anziani “fragili” caratterizzati da patologie croniche concomitanti. Molti focolai epidemici si sono registrati in tali strutture e riteniamo opportuno che il direttore Carradori inviti tutti i responsabili delle strutture adibite alla cura degli anziani, siano esse private o accreditate, a procedere celermente a sottoporre gli operatori sociosanitari impegnati nel lavoro di cura a scrupolosi test diagnostici». In quanto, solo attraverso un kit completo di anticorpali e tamponi «potremo avere il polso della situazione della diffusione del virus – conclude Bergamini – per la sicurezza degli ospiti delle strutture e dei lavoratori».