Bernini (FI): “Serve protocollo chiaro a tutela delle aziende che lavorano nell’export”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Forza Italia

Sono giuste le preoccupazioni del sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, che legittimamente sollecita un protocollo nazionale e sovranazionale per consentire alle aziende italiane che lavorano all’estero di poter predisporre, senza preoccupazioni, viaggi per motivi di lavoro. Il riferimento specifico è alla Vortex Hydra, azienda eccellenza nell’export, che in assenza dell’intervento istituzionale ha dovuto crearsi un proprio protocollo, ma è evidente che il problema tocca da vicino tutto il settore. Abbiamo il dovere di ascoltare e di concretizzare le istanze che arrivano dall’imprenditoria, un mondo preziosissimo, cuore pulsante della nostra economia, soprattutto in questa fase di ripresa. Non consentiremo che le imprese vengano abbandonate a se stesse, o che gli imprenditori rischino di rimanere bloccati in altri Paesi, senza protocolli chiari e univoci. Regione e Governo hanno il dovere di attivarsi con tempestività per colmare questa lacuna insostenibile.

Commenta