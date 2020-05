Bernini (fi): “Siamo vicini ai sindaci che chiedono di poter far ripartire i territori”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

L’atto di grande coraggio e responsabilità del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che con una ordinanza aveva decretato la riapertura dei negozi a partire dall’11 maggio, ovviamente in condizioni di sicurezza, si è purtroppo scontrato con il diniego della Prefettura. In tal modo si sono evidenziate tutte le contraddizioni di un Governo centrale che dice di voler consentire al Paese di ripartire, ma che ancora esita e fa fatica a indicare la giusta via. Noi siamo al fianco dei sindaci come Fabbri e di quanti chiedono di poter riprendere il loro lavoro in sicurezza, specialmente in aree che sono state toccate solo marginalmente dai contagi. I provvedimenti finora adottati dal Governo, basati sui codici Ateco che, come giustamente ribadisce Fabbri, sono l’esempio più calzante di una asfissiante burocrazia, devono essere superati a favore di misure calate nel mondo reale. Per questo chiediamo che anche la Regione Emilia-Romagna e tutte le altre Regioni si facciano parte attiva in questa battaglia per la libertà: il Paese ha bisogno di certezze per poter andare avanti e riprendere a guardare al futuro con un po’ più di ottimismo.

