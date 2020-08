Biblioteca Casa Niccolini: appuntamento sotto l’ albero delle storie

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Ferrara

Proseguono gli appuntamenti sotto de “L’Albero delle storie”, la rassegna di letture all’aperto organizzata tutti i venerdì mattina fino al 28 agosto 2020 dalla Biblioteca per ragazzi Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara). Dopo le divertentissime “Pillole di luna” della Terry e Nicola, Venerdì 7 agosto alle 10 ci saranno Rita, Edgarda, Tiziana, Sophie, Elena e Marina, volontarie del Cerchio delle storie e della Tana delle storie dell’associazione Circi, ad animare la mattinata all’ombra del maestoso Ginkgo Biloba, nel giardino di Palazzo Paradiso, con tante storie spassose, imprevedibili e avventurose.

Confermato anche l’appuntamento per il 14 agosto 2020 alle 10, in compagnia di tante storie e tanto divertimento con altri volontari coordinati da Silvia Dambrosio. Non sarà proprio la consueta festa di ferragosto, ma come di consueto le storie saranno accompagnate dalle musiche di Sauro Strozzi.

Si osserveranno tutte le disposizioni per le manifestazioni pubbliche all’aperto rivolte ai minori e si raccomanda ai partecipanti di portare le mascherine e presentarsi circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento all’ingresso di Casa Niccolini in via Romiti 13, dove saranno accolti da un operatore con l’elenco degli iscritti.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno della Biblioteca “Casa Niccolini”.

Età consigliata: dai 4 anni ai 10 anni.

Posti limitati, iscrizione gratuita obbligatoria fino ad esaurimento posti: tel 0532 418231, email info.niccolini@comune.fe.it

