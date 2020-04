Biblioteca: inaugurato da lunedì’ 20 aprile il servizio di prestito a distanza

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Comune Bondeno

Voglia di leggere un buon libro durante l’emergenza COVID-19, oppure la necessità di restituire i volumi in prestito? La soluzione è la modalità dei “prestiti a distanza” che la Biblioteca “L. Meletti” ha inaugurato da Lunedì 20 Aprile. Il Polo Bibliotecario di Bondeno tornerà ad avere una sua regolare apertura (seppure senza la possibilità di accesso degli utenti) per merito di un servizio che è stato allestito con la collaborazione di tutti: L’Aps La Locomotiva, che garantirà il trasporto dei volumi “prenotati” e portati a domicilio, e la Cooperativa Le Pagine, cui è affidato il servizio bibliotecario. Uno sforzo congiunto che porterà a casa degli utenti i libri (fino ad un massimo di tre) e permetterà la stessa restituzione dei volumi rimasti a casa degli utenti, nel corso dell’emergenza COVID-19. Come si procederà? “Ci teniamo a dire che il ritorno in funzione della Biblioteca, dal Lunedì al Sabato dalla ore 9:30 alle 12:00, è un segnale di ripresa e speranza: quella di rivedere i libri del Polo Bibliotecario circolare tra gli utenti” – dicono il Sindaco facente funzioni Simone Saletti e l’Assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. “La collaborazione con le Associazioni e le persone che stanno gestendo il progetto permetterà ai cittadini di prenotare i libri da leggere attraverso un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica dedicati. I libri, attraverso ‘La Locomotiva’, arriveranno a casa e si potranno restituire anche i volumi che dovevano essere riconsegnati tempo fa, la cui scadenza è stata prorogata al 3 Maggio, per agevolare gli utenti. L’intenzione è quella di evitare di avere troppi libri “fermi” per consentirne la più ampia diffusione. Per questo motivo, il Comune ha affidato un servizio di consegna e recupero libri a domicilio all’associazione di promozione sociale La Locomotiva. Tutti i libri riconsegnati verranno lasciati “in quarantena” e non verranno movimentati per 72 ore, come da raccomandazioni dell’AIB, prima di poter essere riassegnati in prestito.” conclude l’Assessore Poltronieri.” Fare circolare i libri i questa fase difficile” – aggiunge il Sindaco f. f. Saletti – “è un segnale importante e indica la volontà di diffondere la cultura, in modo sicuro e utile per tutelare la salute di tutti: operatori del Plesso Bibliotecario e cittadini”.

Per Informazioni e Prenotazioni: 342.1984674 o biblioteca@comune.bondeno.fe.it.

Il catalogo dei libri disponibili è consultabile sul sito www.bibliofe.unife.it.

Commenta