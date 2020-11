Tempo di lettura: 2 minuti

da: Comune di Tresignana

In seguito al DPCM del 4 novembre le biblioteche del Comune di Tresignana, come tutte le biblioteche d’Italia sono chiuse fino al 3

dicembre, ma il personale della copoperativa le pagine in accordo con l’Amministrazione Comunale si è organizzato per offrire servizi

alternativi al fine di non lasciare i propri utenti senza letture e per continuare a garantire il diritto di accesso ai libri e alla cultura in

maniera gratuita. I servizi offerti a partire dal 10 novembre sono 2:

1) LIBRI DA ASPORTO tutti gli iscritti alle biblioteche di Formignana e Tresigallo possono inviando una mail, telefonando o prenotando tramite catalogo on line (opac bibliofe), richiedere fino a 3 libri e 3 dvd che saranno consegnati davanti all’ingresso delle biblioteche previo

appuntamento con le operatrici di servizio

2) PRESTITO A DOMICILIO tutti i cittadini del comune che abbiamo difficoltà ad uscire possono inviando una mail o telefonando richiedere

fino a 3 libri e 3 dvd . Un nostro incaricato porterà il materiale a casa nei seguenti orari: Formignana martedì 14,30-18,00 venerdì

9,30-12,00; Tresigallo martedì 10,00-12,30 giovedi 14,30-18,00. Questo servizio è riservato ai cittadini del Comune.

Le biblioteche per facilitare gli utenti hanno mantenuto il loro orario in cui è possibile telefonare non solo per prenotare i documenti, ma

anche per chiedere consigli di lettura e per ricerche

– Formignana: 8,30-12,30 martedì, giovedì e venerdì. 14,30-18,30 da lunedì a mercoledì

– Tresigallo: 9,00-13,00 martedì, mercoledì, venerdì e sabato. 15,00-18,30 da martedì a giovedì

Contatti:

biblioteca di Tresigallo, via del Lavoro, 2 tel: 0533 – 607761- 763

mail: biblioteca.tresigallo@comune.t resignana.fe.it

biblioteca di Formignana, Viale Mari, 4 tel: 0533 608503 mail:

biblioteca.formignana@comune.t resignana.fe.it

Anita Arlotti

Responsabile del servizio

Biblioteca di Tresigallo – Comune di Tresignana

