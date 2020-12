Bilancio campagna Osm a Ferrara (Obiezione alle spese militari)

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Davide Scaglianti

OBIEZIONE ALLE SPESE MILITARI: BILANCIO DELLE ADESIONI A FERRARA

La Campagna di Obiezione alle spese militari (OSM), che da 16 anni vede impegnati alcuni volontari del nodo locale della Rete Lilliput, ha chiuso le adesioni del 2020 con 147 sottoscrittori per un totale di 3.540 Euro raccolti. Chi ha aderito all’iniziativa ha compilato un modulo, che è stato spedito al Presidente della Repubblica, per chiedere il riconoscimento legale della opzione fiscale che dia la possibilità ai cittadini di indirizzare le proprie tasse verso la costruzione di una difesa alternativa non violenta e popolare.

Il contributo in danaro testimonia la volontà e l’impegno di sostenere un progetto di pace per denunciare e contrastare il continuo aumento delle spese militari in Italia e nel mondo.

Il denaro raccolto è stato inviato alla Fondazione Alexander Langer Stiftung- Onlus per il sostegno al progetto “Adopt Srebrenica” che ormai da quindici anni è attivo per il recupero della memoria del genocidio (avvenuto nel 1995, durante la guerra dei Balcani) e il ristabilirsi di relazioni “umane” tra le persone delle diverse etnie.

I fondi raccolti hanno permesso di stabilire una relazione che si è sviluppata negli anni attraverso l’organizzazione di visite in Bosnia Erzegovina da parte di scuole ferraresi e dell’ incontro con i portavoci del progetto Valentina Gagic e Bekir Halilovic presenti l’ultima volta in città il 30 settembre 2019 nel corso di un’iniziativa pubblica.

E’ dunque molto importante essere riusciti ancora una volta a raccogliere una cifra che consentirà a questi ragazzi di continuare nella loro opera di ricostruzione del tessuto sociale devastato dalle guerre etniche, attraverso il lavoro del “Centro di documentazione della memoria” .

Chi volesse saperne di più può scrivere utilizzando la mail davide.scaglianti@alice.it





Davide Scaglianti

Rete Lilliput Ferrara

