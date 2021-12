Bilancio della Regione, Zappaterra (Capogruppo Pd): “Con 3 emendamenti, il PD destina 1 milione a voucher sport, Unione Italiana Ciechi e parrucche per malati oncologici e di alopecia”

Tempo di lettura: 2 minuti

In Emilia-Romagna l’Assemblea Legislativa è impegnata in una quattro giorni di aula dedicata al bilancio 2020: sono in fase di approvazione il Documento economico e finanziario, il collegato, la legge di stabilità e bilancio.

“Una manovra che raggiunge la cifra di 12 miliardi e 815 milioni di euro. Sono 800 i milioni in più da assegnare rispetto al 2021 e sono destinati alla voce più significativa: le spesa per la sanità pubblica regionale e per il welfare. Mi preme sottolineare che in generale crescono gli investimenti, ma non, per il settimo anno consecutivo, le tasse per privati e aziende. Abbiamo i conti in ordine e progetti significativi su cui investire, a partire dal nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima che raccoglie proposte a tutto tondo per una crescita sostenibile, equa e green” commenta la capogruppo Pd Marcella Zappaterra.

“Il Partito Democratico ha proposto tre emendamenti per destinare un milione di euro a tre voci che reputiamo significative. Per rifinanziare e allargare i voucher ai giovani che praticano attività sportiva mettiamo sul piatto 400.000 euro. Le politiche che sosteniamo sono per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni e per le persone con disabilità fino ai 26 anni. – richiama Zappaterra che aggiunge – Per donne e bambini malati oncologici e per le persone affette da alopecia aerata abbiamo invece ottenuto 220.000 euro per contribuire all’acquisto di parrucche, presidi che non sono solo estetici ma che contribuiscono al benessere della persona; questa cifra va ad aggiungersi al fondo di 400.000 euro all’anno già deliberato dall’Assemblea”.

“Infine – conclude la consigliera ferrarese – ho personalmente presentato un emendamento che attribuisce un contributo di 380.000 euro alla sezione regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità”.

Commenta