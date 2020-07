Bilancio: la Regione stanzia altri 500mila euro per rimborsare a 10 mila ex azionisti Carife le spese per le domande di rimborso

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna

L’assessore Calvano: “Se il numero di richieste sarà superiore, rafforzeremo ulteriormente il fondo per dare risposte a tutti”. Domande tramite associazioni di consumatori entro il 31 luglio

Ulteriori 500 mila euro dalla Regione, che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati, raggiungendo complessivamente un milione di euro, per sostenere le spese di presentazione delle domande di rimborso di 10 mila ex azionisti Carife. Quei risparmiatori, cioè, che abbiano presentato domanda al Fir (Fondo indennizzi risparmiatori) per recuperare quanto perduto.

In fase di assestamento di bilancio, la Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha previsto lo stanziamento per questa finalità, fondi che andranno a sommarsi a quanto già stanziato con il Bilancio 2020, andando così a costituire un plafond di un milione di euro.

“Con questo ulteriore stanziamento- ha commentato l’assessore al Bilancio, Paolo Calvano- completiamo un impegno che avevamo preso lo scorso anno verso gli ex azionisti Carife, e che fa seguito a quanto già fatto per gli ex obbligazionisti. Si tratta di un contributo spese a favore di famiglie e risparmiatori che abbiano dovuto fare i conti con la perdita di una parte importante di propri risparmi. Con questo stanziamento garantiremo il sostegno a 10 mila persone, ma se il numero di domande di rimborso spese sarà superiore, rimpingueremo il fondo per dare risposte a tutti coloro che abbiano i requisiti per ottenere il sostegno”.

La raccolta delle domande è gestita, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, da quattro associazioni dei consumatori (Federconsumatori, Adiconsum, Lega consumatori e Udicon) e sarà possibile fino al 31 luglio 2020. /va.ma.

Commenta