Bimbo reggiano portato in Turchia dal padre: Pd, “Bene risposta vicepresidente Schlein a nostra interrogazione, Leonardo rientri immediatamente in Italia con la madre”

Tempo di lettura: 2 minuti

La consigliera dem Roberta Mori ha presentato un question time sulla vicenda sottoscritto anche dai reggiani Costa e Soncini

Bologna, 20 dicembre – “Non avevamo dubbi che la vicepresidente Elly Schlein prendesse in carico, con grande senso di responsabilità, e in piena rappresentanza degli impegni della Regione Emilia-Romagna per la tutela dei diritti umani, la nostra istanza di rafforzamento e sostegno della causa di Ilaria Sassone e del suo bambino Leonardo, perché possano rientrare immediatamente in Italia. La risposta della vicepresidente ha confermato il nostro impegno che deve essere a tutto campo per la tutela dei diritti umani”. Così, in un comunicato congiunto, i consiglieri regionali reggiani Roberta Mori, Andrea Costa e Ottavia Soncini, che hanno presentato stamattina, in Assemblea legislativa, un question time a prima firma Mori, con il quale impegnano la Giunta “a sostenere l’istanza di rientro immediato di Leonardo dalla Turchia in ogni sede e gli sforzi diplomatici in atto”. Soltanto una settimana fa, il 13 dicembre, l’Assemblea straordinaria, convocata in Regione contro la violenza sulle donne, aveva evidenziato l’urgenza di tutelare i figli delle donne maltrattate.

Il bambino, italiano come la madre, è stato affidato a lei in via esclusiva dal tribunale, e stava per frequentare l’asilo di Novellara ma, dal 2020 è in Turchia, dove il padre, cittadino tedesco di origine turca, lo ha portato illegalmente, contro i provvedimenti del Tribunale italiano competente e nonostante tutte le pronunce dei giudici turchi dicano che il bambino deve rientrare in Italia. La vicenda è stata ricordata durante il question time.

La vicepresidente Schlein ha assicurato che “preso atto positivamente dell’impegno già manifestato dal ministero degli Affari Esteri, non mancheremo di sollecitare il Governo affinché vengano intraprese azioni adeguate al fine di pervenire a un rapido rientro in Italia di mamma e bambino”.

I consiglieri del Pd continueranno, in ogni caso – assicurano – a seguire la vicenda da vicino fino alla sua risoluzione. “Ovviamente questa interrogazione è solo un primo passo di verifica che proseguirà in un’attenzione importante, perché noi vogliamo arrivare all’obiettivo di riportare Leonardo e Ilaria a casa” sottolineano.

