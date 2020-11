Biodiverso non sempre è bello

Tempo di lettura: 2 minuti

“30 Kalos kai agathos” dicevano gli antichi Greci: la bellezza fisica che rispecchia quella interiore. Ovviamente non è una frase vera in termini assoluti. Tuttavia è innegabile che ciò che è piacevole agli occhi attira la nostra attenzione.

Ciò ha degli effetti positivi sui progetti di salvaguardia di quegli animali che tanto piacciono al grande pubblico, come il panda, la tigre, il rinoceronte, il lupo, eccetera. Tutti animali che possiedono un aspetto gradevole che ci fa simpatizzare per essi e, proprio grazie a questo motivo, è più facile raccogliere fondi in loro favore. Tuttavia non hanno questa fortuna tutte quelle specie che in genere sono considerate “brutte” come i pipistrelli, i vermi, i ratti… o la scimmia nasica nella foto.

Per questo World Animal Protection ha lanciato una campagna di sensibilizzazione chiamata “Ugly animals need love too”, tradotto: anche gli animali brutti necessitano di amore. Alla fine dello spot sulla scimmia nasica la voce narrante afferma: “close your eyes and open the wallet (chiudi gli occhi e apri il portafoglio)”.

Le associazioni studiano diverse strategie per la raccolta fondi a favore di tutte le specie, magari raggruppandone numerose nella stessa raccolta e usando come punta di diamante la specie più bella e famosa che viene chiamata “specie bandiera”.

Commenta