Lo sguardo dal terrazzo del palazzo ducale, a perdita d’occhio tetti e strade vuote. Silenzio di vicoli e nebbia che cela in lontananza il verde dei campi. Tornerà il giorno in cui poter vedere ciò con la libertà dell’animo. Nel frattempo il pensiero corre dove l’occhio non aveva limiti che non fossero i monti in lontananza, sottraendo lo sguardo alle quattro mura. Bianche. Strette. Mortali.