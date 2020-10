BOLLETTINO AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CORONAVIRUS NELLA PROVINCIA

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa (Area Comunicazione) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

Dati riferiti all’11 ottobre 2020

I dati comunicati (raccolti dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl e dalla Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara) si riferiscono alla fotografia scattata nell’arco delle 24 ore antecedenti questo comunicato (laddove non è indicato diversamente).

I decessi di persone positive al coronavirus (elencati in questo bollettino) saranno comunicati all’Unità di Crisi della Provincia di Ferrara e ai mass media il più tempestivamente possibile e sono aggiornati in tempo reale.

1. TOTALE PAZIENTI COVID+ DECEDUTI

Numero di persone positive al COVID decedute negli ospedali e territorio della provincia —

2. TOTALE RICOVERI ALL’OSPEDALE DI CONA

*4 positivi 4*

3. TOTALE TAMPONI RISULTATI POSITIVI

Numero di casi COVID POSITIVI refertati nell’ultimo giorno per l’intera provincia di Ferrara (dato relativo alla giornata di ieri) 15

4. TOTALE CASI ENTRATI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

NELLE ULTIME 24 ORE

Persone che sono state a contatto con una persona COVID positiva (o che rientrano dall’estero) ma non hanno ancora fatto il tampone e non hanno sintomi

67

5. TOTALE CASI ENTRATI IN SORVEGLIANZA DOMICILIARE

NELLE ULTIME 24 ORE

Persone che hanno avuto un “contatto di un contatto”, asintomatici, monitorate dal Dipartimento di Sanità Pubblica Usl, tutti i giorni per 14 giorni, con una telefonata quotidiana al fine di sincerarsi sulle loro condizioni di salute —

6. TOTALE PAZIENTI USCITI

DALL’ISOLAMENTO DOM. O DALLA SORVEGLIANZA ATTIVA

(dato relativo alla giornata di ieri) 37

7. TOTALE PAZIENTI COVID DIMESSI/GUARITI

Numero complessivo di persone COVID positive guarite o dimesse dall’ospedale di Cona 2

8. PERSONALE USL ATTUALMENTE POSITIVO OSPEDALI

CENTO, DELTA, ARGENTA E CASA DELLA SALUTE DI FERRARA

(dato aggiornato alla giornata del 4 settembre 2020) 1

9. PERSONALE S. ANNA ATTUALMENTE POSITIVO

(dato aggiornato alla giornata di oggi) 4

