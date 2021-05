Bologna: Domani | MAMbo | Conferenza stampa on-line e visita riservata alla stampa mostra Aldo Giannotti “Safe and Sound”.

Tempo di lettura: 3 minuti

Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna Safe and Sound

Aldo Giannotti 5 maggio – 5 settembre 2021



Safe and Sound di Aldo Giannotti, ideata per il MAMbo, è la prima mostra antologica dell’artista in un’istituzione italiana, a cura di Lorenzo Balbi con l’assistenza curatoriale di Sabrina Samorì.

Intervengono:

Matteo Lepore, assessore alla Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna

Roberto Grandi, presidente Istituzione Bologna Musei

Maurizio Ferretti, direttore Istituzione Bologna Musei

Lorenzo Balbi, direttore artistico MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e curatore della mostra

Sabrina Samorì, assistente alla curatela della mostra

Aldo Giannotti, artista

Realizzata grazie al sostegno dell’Italian Council, Direzione Generale Creatività Contemporanea, Ministero della Cultura, la mostra si sofferma sui principi di sicurezza e protezione, considerati da diverse prospettive.

Spaziando dall’aspetto esistenziale della sicurezza, alle norme che regolano la sfera sociale, fino ad arrivare all’impatto che la tecnologia ha nel campo della sicurezza, la mostra invita a riflettere sulla percezione e posizione che ognuno di noi ha rispetto a questi concetti.

Il visitatore viene accolto in uno spazio in cui è libero di esercitare potenziali alternative comportamentali: l’invito è di sfidare e piegare il proprio senso delle regole e il proprio comportamento per favorire nuovi processi decisionali all’interno di strutture, come può essere quella museale, in cui questi concetti di sicurezza e protezione sono profondamente radicati.

Per i giornalisti presenti sarà possibile vedere anche la mostra Contenere lo spazio,a cura di Sabrina Samorì, nella Project Room del MAMbo.

