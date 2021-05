Bologna: La mostra di Helen Dowling “Something for the Ivory” | Villa delle Rose, 7 maggio – 6 giugno 2021

Tempo di lettura: 2 minuti

Ufficio stampa Bologna Musei.

Bologna, 4 maggio – MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna è lieto di presentare la mostra Something for the Ivory di Helen Dowling (Guernsey, 1982), prodotta nell’ambito dell’edizione 2020/2021 del Programma di Residenze ROSE e prima personale dell’artista britannica in un’istituzione museale italiana.