di Angelo Baracca*

(articolo pubblicato su pressenza il 22.09.22)

La minaccia di una guerra nucleare, che pareva scomparsa dopo la fine della Guerra Fredda, sembra riaffacciarsi. Il tema è ovviamente molto complesso, ma vorrei fornire un’informazione molto schematica (e ovviamente incompleta) rivolta soprattutto alle/i giovani che domani manifesteranno in Italia e in tutto il mondo perché i governi intervengano in modo radicale contro i cambiamenti climatici e oggi anche contro la (le) guerre. Chi volesse approfondire può trovare numerosi articoli miei negli archivi di Pressenza.

La radice della minaccia nucleare

Una premessa necessaria. La guerra in Ucraina ha riportato l’incubo di una guerra nucleare, ma è assolutamente necessario dire che il rischio di uso – intenzionale o accidentale, per usare un eufemismo – delle armi nucleari si è progressivamente aggravato nei decenni recenti.

La paranoia (che ha dietro interessi colossali) di evitare l’«errore umano» ha esasperato la tendenza ad affidare il controllo delle armi nucleari alle macchine: ma le macchine non sono infallibili e possono venire “ingannate”. Il Bollettino degli Scienziati Atomici ha scritto: “Se l’intelligenza artificiale controllasse le armi nucleari, tutti noi potremmo essere morti!”.

Da una quindicina d’anni le potenze nucleari hanno in corso programmi “triliardari” di cosiddetta modernizzazione delle armi atomiche (testate, missili, sommergibili, bombardieri) che le rendono sempre più pericolose!

Bombe nucleari strategiche e tattiche

Con questa premessa da non dimenticare, vengo al tema. La distinzione tra bombe nucleari strategiche e tattiche sorse specialmente durante la “Crisi degli Euromissili” (1977-1987) quando vennero installati in Europa dall’Urss e “in risposta” dagli USA missili nucleari a media gittata (max. 500 km), i quali, si badi bene, potevano colpire l’Urss, ma ovviamente non gli Usa. La crisi si risolse con il trattato INF (Intermediate Nuclear Forces) del 1987, con il quale questi missili vennero eliminati. Va anche detto che questo trattato, un tassello fondamentale, è caduto tre anni fa quando Trump lo ha disdetto.

Qual è allora, sommariamente, la distinzione fra bombe nucleari strategiche e tattiche, anche se non si tratta di una distinzione netta e adottata da tutti gli Stati nucleari? In primo luogo la gittata: le armi strategiche sono portate da missili intercontinentali con gittata 10-12.000 km. C’è una “complicazione”, però: i sommergibili con missili nucleari si avvicinano a distanze enormemente minori dagli obiettivi “avversari” e costituiscono una delle minacce maggiori, anche perché in caso di “crisi” bellica potrebbero perdere i contatti con il rispettivo comando e l’eventuale decisione di lanciare i missili nucleari verrebbe presa dal comandante del sommergibile. Le armi tattiche con gittata inferiore a circa 500 km sono potenzialmente destinate al campo di battaglia (anche questa è una definizione generica, perché non è esclusa l’eventuale decisione, terrificante, di utilizzarle sulle città).

Una seconda distinzione riguarda la potenza delle bombe: quelle definite tattiche hanno potenze “limitate” a un massimo di 50 kt (migliaia di tonnellate di tritolo equivalente). Mi sembra opportuna un’osservazione: le bombe che distrussero Hiroshima e Nagasaki avevano una potenza di 15-20 kt e i bombardieri le trasportarono per meno di 500 km da un’isola del Pacifico: insomma, oggi sarebbero da considerare bombe nucleari tattiche!

Ricorso alle armi nucleari

In quali casi gli Stati dotati di armi nucleari ne prevedono l’eventuale uso?

Nel gennaio scorso le cinque maggiori potenze nucleari confermarono che <<una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta>>, ma poche di loro hanno adottato un impegno ufficiale di no-fist-use: formalmente solo la Cina e l’India.

In generale le dottrine nucleari delle maggiori potenze (compresi USA e Russia) contengono una clausola che più o meno prevede il ricorso all’arma nucleare in caso di un attacco, anche con armi convenzionali, che metta a rischio l’esistenza stessa del Paese. Con l’evoluzione della guerra in Ucraina è stata sollevata l’eventualità di questa opzione. Devo dire a titolo personale che la ritengo remota, ma i recenti sviluppi aprono scenari imprevedib

La nuova premier britannica conservatrice, Liz Truss, ha ribadito con insistenza che non esiterebbe a usare le armi nucleari qualora se ne presentasse la necessità.

Potrebbe esserci una differenza fra l’uso di testate strategiche – che scatenerebbe una vera guerra nucleare, con la quale l’esistenza stessa della società umana sarebbe messa gravemente a rischio – e quello di testate tattiche in misura limitata e locale, ma ovviamente dobbiamo impegnarci perché questo non avvenga in nessun caso!

Questo è il punto in cui ci troviamo e l’impegno delle popolazioni deve moltiplicarsi.

Ma noi in Italia siamo “innocenti”?

Questo è un aspetto cruciale e so per esperienza personale che molti purtroppo non lo conoscono. L’Italia fa parte della NATO, che ha adottato, in ossequio agli USA, la “condivisione nucleare” (nuclear sharing), “grazie” (!) alla quale quattro Paesi europei ospitano bombe nucleari tattiche statunitensi sul proprio territorio. La cosa è rigorosamente segreta (come il segreto di Pulcinella!), il loro numero non viene rivelato, ma è certo che una quarantina sono schierate nella base militare italiana di Ghedi nei pressi di Brescia e nella base statunitense di Aviano. Le bombe statunitensi a Ghedi sarebbero operate in caso di uso dall’aeronautica italiana: questa è una cosa gravissima, che fa dell’Italia di fatto uno Stato nucleare!

Va detto che nel caso sciagurato di un conflitto nucleare queste basi militari potrebbero essere uno dei primi obiettivi dell’avversario, che potrebbe eliminare in un colpo solo una quarantina di bombe nucleari. Sembra superfluo dire che ci sarebbe una strage spaventosa per lo meno in gran parte dell’Italia settentrionale: vittime … “collaterali” della follia nucleare! Non mi sembra ozioso osservare che i cittadini statunitensi sanno esattamente (per il trattato Nuovo Start del 2010 fra USA e Russia) quante bombe nucleari hanno gli USA e dove sono schierate. In Italia invece noi cittadini e cittadine siamo tenuti all’oscuro: è ufficialmente un mistero dove e quante bombe nucleari statunitensi “ospitiamo”! Fra l’altro queste testate B-61 saranno fra poco sostituite con testate B-61-12 molto più precise.

È fondamentale che le/i giovani siano, in primo luogo, informate/i, per poter “pretendere” dai nostri governi il rifiuto di questa capitale minaccia.

Articoli suggeriti pubblicati su Pressenza:

►Allarme riarmo nucleare della Cina: è il vero pericolo, o un pretesto in più? 14.09.2021;

►Doomsday Clock 2022: a che punto è la notte? L’alba sembra ancora lontana! 21.01.2022;

►Sulle armi nucleari: innovazioni, aggiornamenti, e … i rischi aumentano! 21.02.2022.

►L’Alleanza Atlantica (NATO), crimini e misfatti, sudditanza e complotti: ABC ad uso delle/i giovani 29.11.2021

Angelo Baracca*

Professore ora in pensione dell’Universita di Firenze. Saggista specializzato nelle tematiche legate al nucleare civile e militare e attivista pacifista e ecologista. Editorialista per Pressenza sulle questioni nucleari e sull’etica nelle scienza.

Cover: no alle armi nucleari (foto greenpeace)