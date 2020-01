Bonaccini: “Io da tre settimane avanzo proposte. Loro parlano solo di simboli di partito. Zero proposte e nascondono la loro candidata”

Da: Ufficio Stampa di Bonaccini

“Da tre settimane sto avanzando proposte per il futuro dell’Emilia-Romagna su lavoro e formazione, sanità e casa, assistenza e ambiente. Racconto il lavoro fatto in questi 5 anni e indico ciò che serve per fare un altro passo avanti. I miei avversari non fanno altro che discutere di me e di simboli di partito: non hanno proposte per questa Regione e hanno nascosto la loro candidata.”

È la risposta di Stefano Bonaccini, sulla sua pagina Facebook, di fronte alla ripetitiva propaganda avversaria, che parla solo di simboli di partito.

“Sono il presidente dell’Emilia-Romagna, mi candido per un secondo mandato e ho il diritto di rivolgermi a tutti i cittadini, anche a prescindere dalla loro appartenenza politica – prosegue Bonaccini.- Chiedo un voto per poter proseguire il mio lavoro, lo chiedo sulla mia persona, mettendoci la faccia (perché, lo ricordo, si elegge direttamente il Presidente della Regione) e lo chiedo sul nostro progetto, perché bisogna occuparsi di questo territorio e delle persone che ci vivono.

Il 26 gennaio – conclude – si vota per scegliere il miglior presidente e il miglior programma per questa Regione, non per altro”.

