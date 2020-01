Da: Ufficio Stampa Stefano Bonaccini

BONACCINI: “Io sui social avanzo proposte e sono nei comuni da 5 anni. Salvini posta quello che mangia e arriva solo ora per propaganda e perché in giro c’è lui e non la Borgonzoni?”

“Caro Salvini –scrive Stefano Bonaccini in un post su Facebook- io sui social avanzo proposte per l’Emilia-Romagna e nei comuni ci sono tutti i giorni da 5 anni. Tu sui social posti quello che mangi e nei comuni di questa regione arrivi solo adesso in campagna elettorale per fare propaganda, disertando il Parlamento in cui sei stato eletto. La prima differenza è questa.

La seconda è che io respingo insulti e odio sui social, da chiunque e verso chiunque, mentre tu no. Anche da questo si capisce che non conosci l’Emilia-Romagna e com’è fatta la nostra gente.

E ricorda: “A proposito, perché giri tu al posto della mia avversaria? Il 26 gennaio saremo eletti io o lei, mentre tu tornerai a Roma o a fare un’altra campagna elettorale altrove”.

