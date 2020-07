Bondeno: agevolazioni per gli assegnatari degli alloggi ACER del Comune

Tempo di lettura: 3 minuti

Da:Comune di Bondeno

Arrivano misure di sostegno per gli assegnatari degli alloggi popolari Acer residenti nel Comune di Bondeno, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19.

I benefici permetteranno agli affittuari degli alloggi Acer di poter usufruire di agevolazioni, non superanti le due mensilità del canone di affitto, che potranno essere utilizzate come sgravio sulle prossime rate da versare per la locazione, per i cittadini più “virtuosi”, oppure per ridurre parte delle morosità maturate loro malgrado e contratte nei confronti di Acer stesso. Per esempio, a seguito di difficoltà economiche derivanti dal “Coronavirus”.

Il contesto in cui verranno erogate le suddette agevolazioni è descritto dall’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Bondeno, Francesca Piacentini, e dal Sindaco facente funzioni Simone Saletti: “Molte famiglie hanno subito un danno economico, a seguito dell’emergenza sanitaria, e gli strumenti che sono stati predisposti sin qui (Bonus Spesa o agevolazioni per le attività produttive e rinvii per le rate IMU) vanno nella direzione di aiutare le persone in situazione di difficoltà”.

Non ci saranno però agevolazioni soltanto per i locatari degli alloggi Acer. Infatti, “E’ allo studio e sarà resa possibile a breve anche la possibilità di richiedere un bonus affitto per chi ha avuto contrazioni economiche e conduce in locazione un immobile in recepimento dei fondi regionali. In tal senso, stiamo già lavorando in ottica distrettuale all’adesione ad un altro bando regionale: ‘Bonus Affitto 2020’. Crediamo così di dare un aiuto concreto a tutti coloro che a causa dell’emergenza sanitaria si sono trovati nell’impossibilità di corrispondere i canoni di locazione”, dicono Saletti e Piacentini.

Nel frattempo, l’adesione al Bando già pubblicato per gli assegnatari degli alloggi Acer potrà avvenire attraverso la presentazione delle domande, a partire da Lunedì 13 Luglio, che potrà avvenire in forma diretta con consegna a mano (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 presso gli Uffici dei Servizi Sociali, ubicati in via dei mille n. 16 a Bondeno) oppure in forma digitale, inviando il tutto agli indirizzi di posta elettronica: protocollo@comune.bondeno.fe.it o comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it.

Alle domande dovrà essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità. Nei giorni successivi alla presentazione delle domande, gli uffici comunali procederanno all’istruttoria dei documenti arrivati, informando successivamente le famiglie dell’esito della procedura.

Il contributo corrisponderà ad un credito sulle quote mensili da versare ad Acer (per gli assegnatari senza ritardi nel versamento delle quote) o sulle morosità pregresse, e verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili, comunque non oltre le due mensilità del canone di locazione.

L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva.

Commenta