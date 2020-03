Bondeno: arriva un ciclo di lezione gratuite per rilassamento

Da: Comune di Bondeno.

Con le misure restrittive che, tra le altre attività, chiudono di fatto quelle sportive e le attività motorie, l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare la tecnologia del web per arrivare a casa dei cittadini di Bondeno. In questi giorni di isolamento, dunque, il web diviene fondamentale per le sue funzioni di informazione e socializzazione. L’amministrazione, da giorni impegnata su tutti i fronti per affrontare la situazione di emergenza e contenere il numero dei contagi sul territorio, non perde l’attenzione anche sugli aspetti emotivi e fisici di chi da giorni è chiuso nella propria casa. Arriva dunque sui “piccoli schermi” un ciclo di lezioni di rilassamento e respirazione proposto gratuitamente dal dottor Giuseppe Goldoni, laureato in scienze motorie e responsabile del dipartimento “Yoga” della società scientifica SIMO. “In questi giorni la nostra vita è radicalmente cambiata sia sul profilo economico, sia sul profilo sociale, per non dimenticare quello psicofisico. Cresce il clima di paura e l’isolamento in casa può essere fonte di malessere sia fisico che emotivo – commenta il sindaco facente funzioni Simone Saletti – Con questo progetto vogliamo dunque essere vicini ai nostri cittadini, per dare loro un’ulteriore proposta al fine di alleggerire il più possibile la permanenza nelle case e avere così gli strumenti migliori per affrontare situazioni difficili, come quella che stiamo vivendo”. Le lezioni hanno come finalità la promozione della “salute”, offrendo l’opportunità di seguire gratuitamente degli allenamenti volti ad alleviare l’individuo dalla tensione e ristabilire il suo equilibrio psicofisiologico. “Ci è sembrato un valore aggiunto per la cittadinanza in questo momento di fragilità e giustificata apprensione per la situazione”, aggiunge l’assessore alle Pari opportunità Francesca Aria Poltronieri. A partire da lunedì 30 marzo sarà dunque possibile visionare sull’apposito canale YouTube le lezioni di “rilassamento e respirazione” per ritagliarsi un pezzetto di serenità nelle proprie case, e perché no, imparare a metterle a frutto, per imparare ad affrontare questi giorni critici e per vivere meglio quelli futuri.

